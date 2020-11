Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Le vote au volant sera possible au Texas Reuters • 02/11/2020 à 23:57









HOUSTON, 2 novembre (Reuters) - Un juge fédéral du Texas s'est opposé lundi à une tentative des républicains de faire rejeter environ 127.000 bulletins de vote pour l'élection présidentielle américaine déjà déposés dans des sites de vote au volant à Houston, région plutôt favorable aux démocrates. Les plaignants accusaient le greffier du comté de Harris, Chris Hollins, un démocrate, d'avoir agi illégalement en autorisant le vote au volant comme alternative face à la crise sanitaire du coronavirus. Jared Woodfill, avocat des plaignants, a déclaré à des journalistes que ses clients feraient appel de la décision. Chris Hollins a annoncé que les sites où le vote au volant est possible dans le comté de Harris, qui comprend la ville de Houston, seront ouverts comme prévu ce mardi pour l'"Election Day". "C'est une grande victoire pour la démocratie, surtout à un moment où la démocratie elle-même semble être mise en balance", a-t-il déclaré. Le comté de Harris, où résident 4,7 millions de personnes, est le troisième comté le plus peuplé des Etats-Unis. Il a mis à disposition dix sites de vote au volant parmi les 800 bureaux de vote ouverts pour le scrutin. (Jennifer Hiller et Jan Wolfe; version française Camille Raynaud)

