USA 2020-Le processus de transition fonctionnera, assure Mike Pompeo

PARIS, 16 novembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, promet dans les colonnes du Figaro un processus de transition en douceur aux Etats-Unis, sans ajouter, comme il l'avait fait la semaine dernière, "vers un second mandat" pour Donald Trump. "J'ai toute confiance dans le fait que les prochains jours et les prochaines semaines montreront à quel point nous sommes attachés au cadre constitutionnel de cette élection", déclare le chef de la diplomatie américaine, qui a fait étape en France dans le cadre d'une tournée qui le mènera au Moyen-Orient. "Le processus de transition fonctionnera et honorera nos obligations intérieures comme extérieures", ajoute-t-il. Mike Pompeo, un fidèle de Donald Trump, avait été critiqué mardi dernier après avoir affirmé qu'une fois tous les votes "légaux" décomptés, les Etats-Unis s'achemineraient vers une seconde administration Trump, alors que Joe Biden est considéré comme le président élu par la plupart des pays étrangers. (Jean-Stéphane Brosse)

