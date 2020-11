Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Le président turc salue la victoire de Biden et Harris Reuters • 10/11/2020 à 17:19









ANKARA, 10 novembre (Reuters) - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a adressé mardi ses félicitations au président américain élu, Joe Biden, et à sa colistière Kamala Harris. Dans son message, le chef de l'Etat turc réitère la "détermination d'Ankara à travailler en étroite collaboration avec l'administration américaine". Il assure en outre que "l'intense coopération et l'alliance" entre les deux nations continueront à contribuer à la paix dans le monde. (Ece Toksabay; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

