USA 2020-Le chef de la diplomatie allemande appelle les deux camps à la retenue

BERLIN, 6 novembre (Reuters) - Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a appelé les deux camps en lice pour l'élection présidentielle américaine à faire preuve de retenue jusqu'à ce que les résultats soient disponibles, ajoutant que la situation participait à alimenter les tensions. "Quiconque continue de mettre de l'huile sur le feu dans une situation comme celle-ci agit de manière irresponsable", a déclaré le chef de la diplomatie allemande dans un entretien aux journaux du groupe Funke publié vendredi. "L'Amérique est plus qu'un one-man show", a-t-il ajouté, avec une rhétorique inhabituellement directe. "C'est le moment de garder la tête froide jusqu'à ce qu'un résultat établi de manière indépendante soit disponible", a dit Maas, qui commentait pour la première fois l'élection présidentielle américaine opposant le président républicain sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. "Des perdants raisonnables sont plus importants pour le fonctionnement d'une démocratie que des vainqueurs radieux", a-t-il poursuivi. (Madeline Chambers; version française Jean Terzian)

