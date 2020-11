Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-La Chine félicite Joe Biden et Kamala Harris Reuters • 13/11/2020 à 09:51









PEKIN, 13 novembre (Reuters) - Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé vendredi qu'il adressait ses félicitations au président élu américain, Joe Biden, et à sa colistière Kamala Harris pour l'élection du 3 novembre pour laquelle Donald Trump refuse toujours de reconnaître le résultat. "Nous respectons le choix du peuple américain. Nous adressons nos félicitations à M. Biden et Mme Harris", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'un point presse. "Nous comprenons que les résultats des élections américaines seront établis conformément aux lois et procédures américaines", a-t-il ajouté. Alors que la plupart des pays ont félicité Joe Biden à l'annonce de sa victoire samedi par les chaînes de télévision américaines, la Chine et la Russie ont tardé à le faire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a indiqué en début de semaine que Vladimir Poutine préférait attendre l'annonce des résultats officiels avant de faire un commentaire. (Yew Lun Tian; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

