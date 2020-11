Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-L'équipe de Donald Trump retire sa plainte dans le Michigan Reuters • 19/11/2020 à 17:20









WASHINGTON, 19 novembre (Reuters) - L'équipe de campagne du président sortant américain, Donald Trump, a annoncé jeudi avoir mis fin au recours engagé devant la justice de l'Etat de Michigan pour contester la certification des résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre, remportée par Joe Biden. Dans une plainte déposée le 11 novembre, l'équipe de Donald Trump souhaitait que les résultats ne soient pas certifiés tant que la légalité des votes ne serait pas vérifiée. "Ce matin, nous retirons notre action en justice dans le Michigan, résultat direct de la réparation que nous souhaitions: empêcher que les élections dans le comté de Wayne ne soient prématurément certifiées avant que les habitants puissent être assurés que tout vote légal a été pris en compte et que tout vote illégal n'a pas été comptabilisé", a déclaré l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, cité dans un communiqué. Une conférence de presse des avocats de l'actuel locataire de la Maison blanche est prévue à 17h00 GMT. Le refus de Donald Trump d'admettre la victoire de Joe Biden empêche la mise en oeuvre d'une transition en douceur vers une nouvelle administration. (Doina Chiacu; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.