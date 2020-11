Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-L'équipe de campagne de Trump entendue mardi en Pennsylvanie Reuters • 17/11/2020 à 13:27









17 novembre (Reuters) - L'équipe de campagne de Donald Trump sera entendue mardi par le juge de Pennsylvanie chargé d'examiner sa plainte contre les résultats de l'élection présidentielle, dont le rejet scellerait probablement le sort de ses multiples recours juridiques. Les plaignants, qui ont saisi la justice le 9 novembre, souhaitent qu'elle interdise la validation de la victoire de Joe Biden dans cet Etat. L'équipe du président sortant a déposé de multiples plaintes dans plusieurs Etats pour contester les résultats du scrutin du 3 novembre, mais aucune n'a lui a encore permis d'obtenir gain de cause. Si celle de Pennsylvanie est rejetée, Donald Trump n'aura plus aucun espoir de retourner la situation. Son état-major, qui en a réduit la portée, estime notamment que certains électeurs ayant voté par correspondance ont été indûment autorisés à revoter après l'invalidation de leurs bulletins. Kathy Boockvar, secrétaire d'Etat de Pennsylvanie, doit certifier les résultats du scrutin le 23 novembre. Le juge Matthew Brann chargé d'examiner la plainte devra donc se prononcer rapidement. Trois des avocats qui représentent l'équipe de campagne de Donald Trump ont demandé lundi à être déchargés de l'affaire en disant avoir l'accord de leur client, mais n'ont pas donné d'explication. Le juge Brann a donné gain de cause à deux d'entre eux. Un autre, engagé le jour-même, a demandé en vain le report de l'audience. Selon les experts du droit électoral, les recours en série déposés par les équipes du président sortant ont peu de chances d'inverser le résultat de l'élection et visent plutôt à préserver son capital politique ou à amasser des fonds. (Jan Wolfe, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.