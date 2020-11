Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Joe Biden se dit optimiste, appelle à la patience Reuters • 04/11/2020 à 06:52









WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Joe Biden s'est déclaré optimiste sur le résultat de l'élection présidentielle américaine de mardi en dépit de plusieurs revers annoncés par les médias, dont une défaite dans l'Etat crucial de Floride face au président sortant républicain Donald Trump. Le candidat démocrate, qui s'est exprimé devant ses partisans peu après 00h30 mercredi dans le Delaware, a déclaré que les résultats du scrutin pourraient ne pas être connus avant mercredi matin au plus tôt et que l'élection ne serait pas terminée tant que chaque bulletin n'aurait pas été décompté. (Trevor Hunnicutt, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.