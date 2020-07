Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Joe Biden annoncera le nom de sa colistière début août Reuters • 28/07/2020 à 22:51









NEW YORK, 28 juillet (Reuters) - Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis, a annoncé mardi qu'il dévoilerait le nom de sa colistière dans la première semaine d'août. Vainqueur des primaires, l'ancien vice-président de Barack Obama doit être formellement investi à la mi-août lors de la Convention nationale démocrate. L'ex-sénateur, qui a 77 ans, a promis de choisir une femme pour la vice-présidence s'il est élu le 3 novembre. Plusieurs noms circulent pour décrocher ce ticket de colistière. La sénatrice de Californie KAMALA HARRIS, ancienne procureure âgée de 55 ans, est l'une des premières citées, dans le contexte du vaste mouvement de contestation du racisme dans la police et des brutalités policières ces dernières semaines aux Etats-Unis. Etoile montante du parti, adversaire de la politique migratoire de Donald Trump, la première femme noire à avoir été élue sénatrice de Californie avait été candidate à l'élection présidentielle. Elle s'est retirée de la course en décembre. L'ancienne conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama, SUSAN RICE, 55 ans, également afro-américaine, a travaillé étroitement sur la politique étrangère avec Joe Biden lors de la présidence de Barack Obama. La représentante VAL DEMINGS, 63 ans, élue noire de Floride, a dirigé la police d'Orlando. KAREN BASS, autre représentante, élue de Californie du Sud, préside le Black Caucus, qui représente les élus noirs du Congrès. La maire d'Atlanta, KEISHA LANCE BOTTOMS, 50 ans, a dû faire face aux manifestations du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd, un homme noir mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis en mai dernier, dont le décès a déclenché la vague de protestation contre les violences policières. Mais son manque d'expérience au niveau fédéral semble affaiblir ses chances de figurer sur le ticket au côté de Joe Biden. ELIZABETH WARREN, 71 ans, s'entretient régulièrement avec Joe Biden depuis son retrait de la course à la présidence. La sénatrice du Massachusetts, figure de l'aile gauche du Parti démocrate, est jugée susceptible de faire le lien entre le candidat centriste et les électeurs les plus à gauche du spectre démocrate. La sénatrice de l'Illinois TAMMY DUCKWORTH, 52 ans, est une ancienne militaire qui a perdu ses jambes au combat, lorsque son hélicoptère a été abattu en 2004 en Irak. Elle est devenue par la suite la première femme handicapée et la première Américaine d'origine thaïlandaise à siéger au Congrès. La gouverneure du Nouveau-Mexique, LUJAN GRISHAM, 60 ans, est depuis deux ans la première femme d'origine hispanique à diriger un Etat américain. Certains verraient dans sa nomination un moyen de choyer l'électorat latino. GRETCHEN WHITMER, enfin, est à 48 ans la gouverneure du Michigan, où elle s'est illustrée dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, même si elle a dû faire face à des mouvements de colère contre les restrictions qu'elle a imposées. (Trevor Hunnicutt, James Oliphant, Joseph Ax, version française Jean-Stéphane Brosse)

