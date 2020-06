Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Huit Etats américains aux urnes, scrutin test en temps d'épidémie Reuters • 02/06/2020 à 13:11









par John Whitesides WASHINGTON, 2 juin (Reuters) - Les électeurs de huit Etats américains et du District de Columbia sont appelés aux urnes ce mardi pour des primaires, le plus grand test à ce jour de la capacité des autorités à faire face à un afflux de votes par correspondance et à gérer les risques sanitaires dans les bureaux de vote sur fond d'épidémie liée au coronavirus. Ce scrutin, le plus important depuis le début de la flambée épidémique aux Etats-Unis, fait figure de répétition générale pour l'élection présidentielle du 3 novembre et donne un aperçu des défis à relever à l'échelle nationale si ce scrutin devait se tenir sous la menace persistante du coronavirus. Quatre des Etats concernés par le scrutin de mardi - Indiana, Maryland, Pennsylvanie et Rhode Island - auraient dû voter plus tôt mais avaient reporté les primaires initialement prévues au plus fort de l'épidémie qui a fait plus de 104.000 morts aux Etats-Unis. Alors que le virus continue d'y circuler, l'ensemble des Etats organisant des votes mardi - parmi lesquels figurent également le Dakota du Sud, l'Iowa, le Montana et le Nouveau-Mexique - ont intensifié et encouragé le vote par correspondance. Conséquence: un nombre record de votes par correspondance demandés ou effectués dans de nombreux Etats, mais aussi une explosion des questions, des confusions ou des signalements de demandes de bulletins de vote retardées ou perdues. La plupart des Etats vont également réduire drastiquement le nombre de bureaux de vote physiques, faute de parvenir à recruter suffisamment d'assesseurs. "Après le 2 juin, nous y verrons beaucoup plus clair sur les points à résoudre pour novembre, et nous espérons que nous pourrons trouver des solutions pratiques", a déclaré Suzanne Almeida, directrice par intérim de l'organisation de scrutateurs "Common Cause Pennsylvania". Ces primaires interviennent sur fond de disputes persistantes au sujet du vote par correspondance, que les démocrates jugent comme une option sûre mais que le président républicain Donald Trump considère comme une opportunité de fraude. L'ancien vice-président Joe Biden est quasiment assuré d'être le candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre prochain face au locataire actuel de la Maison blanche, mais dans sept des Etats, les primaires concernent également des représentants au Congrès et des responsables locaux. (Version française Myriam Rivet, édité par)

