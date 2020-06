Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Facebook comble les failles dans les mesures de transparence Reuters • 17/06/2020 à 05:37









SAN FRANCISCO, 17 juin (Reuters) - Facebook FB.O a annoncé mardi vouloir ajouter des avertissements aux publicités politiques partagées par les utilisateurs sur leur fil, remédiant à ce que les critiques considéraient comme des failles dans les mesures de transparence employées par la compagnie en période électorale. Dès 2018, le réseau social a ajouté un avertissement aux publicités politiques après avoir essuyé les critiques pour n'avoir pas réussi à empêcher la Russie d'utiliser ses plates-formes pour influencer l'élection présidentielle américaine de 2016. L'avertissement disparaissait cependant une fois que les utilisateurs partageaient les publicités sur leur fil. La société doit faire face à des demandes pour combattre les fausses informations virales avant l'élection présidentielle du 3 novembre, notamment de la part du candidat démocrate Joe Biden qui a invité la compagnie à instaurer un système de vérification des informations dans les publicités politiques qui seront diffusées au cours des deux semaines précédant l'élection. (Katie Paul; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +1.35%