USA 2020-Des manifestants pro-Trump dénoncent les résultats du scrutin

par Jonathan Landay et Jeff Mason WASHINGTON, 13 décembre (Reuters) - Des groupes conservateurs accusant sans preuve le président élu Joe Biden d'avoir "volé" l'élection présidentielle américaine se sont rassemblés samedi à travers les Etats-Unis, notamment à Washington où les tensions en fin de journée laissaient craindre des heurts. Les organisateurs du mouvement "Stop the steal" (Mettez fin au vol), lié à Roger Stone, l'un des alliés de Donald Trump, ont appelé les partisans du président républicain à prendre part à des marches et à des rassemblements de prière. Mais dans le centre de Washington, les tensions se sont amplifiées à la tombée de la nuit lorsque des manifestants pro-Trump issus du groupe nationaliste Proud Boys et des contre-manifestants d'Antifa se sont opposés, certains d'entre eux tirant des feux d'artifice, avant d'être séparés par la police anti-émeute. Environ 200 membres des Proud Boys s'étaient joints dans la journée à une marche à proximité de l'hôtel Trump. Nombre d'entre eux étaient vêtus de treillis et de gilets pare-balles. Des rassemblements étaient aussi prévus en Géorgie, Pennsylvanie, dans le Michigan, le Wisconsin, le Nevada et l'Arizona, des Etats décisifs pour l'élection présidentielle du 3 novembre où la campagne Trump a engagé des recours pour tenter - en vain - de faire invalider les résultats du scrutin. La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté vendredi un recours déposé par le Texas, appuyé par Donald Trump et dix-sept Etats, pour faire annuler les résultats dans quatre Etats (Géorgie, Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin). Donald Trump a fustigé dans la journée la Cour suprême pour avoir refusé d'étudier l'affaire et a qualifié l'Attorney General (ministre fédéral de la Justice), William Barr, de "déception". "La Cour suprême n'avait AUCUN intérêt pour le bien-fondé de la plus importante fraude électorale jamais perpétrée aux Etats-Unis", a écrit sur Twitter l'actuel locataire républicain de la Maison blanche, qui refuse de reconnaître la victoire de son rival démocrate Joe Biden. Plus d'une cinquantaine de décisions rendues dans des tribunaux à travers le pays ont confirmé la victoire de Joe Biden, crédité de 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant. Le Collège électoral se réunit lundi pour désigner formellement le président élu. L'avenir de William Barr dans les derniers jours de l'administration Trump est en question depuis qu'il a déclaré au début du mois qu'une enquête du département de la Justice n'avait mis au jour aucune fraude électorale, contredisant les accusations sans fondement de Donald Trump. (avec Timothy Gardner, David Lawder; version française Jean Terzian)

