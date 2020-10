Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Des collaborateurs de Pence positifs au coronavirus Reuters • 25/10/2020 à 18:59









(Actualisé avec précisions) WASHINGTON, 25 octobre (Reuters) - Le vice-président américain Mike Pence a maintenu ses déplacements de campagne malgré des tests positifs au coronavirus de son chef de cabinet, Marc Short, et de plusiurq autres membres de son équipe rapprochée, a fait savoir dimanche la Maison blanche. Les médecins ont autorisé Mike Pence à poursuivre ses déplacements dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle du 3 novembre, a déclaré à la presse le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows. Le vice-président américain devait notamment se rendre dimanche à Kinston, en Caroline du Nord, puis lundi à Hibbing, dans le Minnesota. Donald Trump, son épouse Melania, leur fils Barron et plusieurs collaborateurs de la Maison Blanche ont été testés positifs au cours des dernières semaines. (Andrea Shalal et Ernest Scheyder; version française Jean Terzian et Patrick Vignal)

