Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Déjà plus de 47 millions de votes par anticipation Reuters • 22/10/2020 à 23:30









WASHINGTON, 22 octobre (Reuters) - Plus de 47 millions d'Américains ont déjà voté pour l'élection présidentielle du 3 novembre, soit davantage que l'ensemble des votes par anticipation en 2016 alors qu'il reste 12 jours avant le scrutin, montrent les données collectées par US Elections Project. Selon ce site spécialisé dans le système électoral des Etats-Unis, environ 47,5 millions de bulletins ont déjà été déposés, ce qui est à peu près huit fois plus qu'en 2016 à période identique et supérieur aux 47,2 millions de vote par anticipation recueillis au total il y a quatre ans. De nombreux Etats américains ont développé le vote par correspondance et l'ouverture anticipée des bureaux de vote pour rassurer les électeurs craignant une contamination par le nouveau coronavirus en cas de forte affluence le 3 novembre. Donald Trump et Joe Biden doivent participer ce jeudi à un ultime débat. Le président sortant est pour l'instant devancé par son adversaire démocrate dans les intentions de vote au niveau national mais les sondages dans les Etats où devrait se jouer l'élection sont plus serrés. A la lumière de ce niveau élevé de vote par anticipation, Michael McDonald, le professeur à l'Université de Floride qui administre l'US Elections Project, a prédit une participation record d'environ 150 millions d'électeurs, soit un taux de 65% qui serait le plus élevé aux Etats-Unis depuis 1908. (Jason Lange version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.