USA 2020-Biden critique la gestion par Trump du coronavirus lors d'un duel à distance

par Steve Holland et Michael Martina MIAMI/PHILADELPHIE, 16 octobre (Reuters) - Joe Biden a critiqué jeudi la gestion par Donald Trump de la crise sanitaire du coronavirus aux Etats-Unis, alors que le candidat démocrate à l'élection présidentielle et le président républicain sortant prenaient part à des émissions télévisées distinctes au lieu du deuxième débat initialement prévu. Ce duel à distance et en simultané sur deux chaînes de télévisions différentes a offert un rappel visuel des divisions profondes de l'électorat américain, alors même que plus de 18 millions de bulletins de vote ont déjà été transmis avant le jour "J", le 3 novembre. "Il a déclaré qu'il n'avait rien dit à personne parce qu'il avait peur que les Américains paniquent", a déclaré Joe Biden à propos de Donald Trump lors de l'émission diffusée par ABC depuis Philadelphie (Pennsylvanie). "Les Américains ne paniquent pas. Il a paniqué", a ajouté l'ancien vice-président démocrate. Donald Trump a défendu de son côté l'organisation d'un événement dans les jardins de la Maison blanche, fin septembre, pour annoncer le choix de la juge Amy Coney Barrett comme candidate à la Cour suprême pour remplacer la défunte Ruth Barber Ginsburg. "Hé, je suis le président - je dois voir des gens, je ne peux rester dans un sous-sol", a dit le président républicain à la chaîne NBC devant un public rassemblé en extérieur à Miami (Floride), critiquant implicitement son rival démocrate pour s'être confiné à son domicile pendant plusieurs mois alors que l'épidémie de coronavirus faisait rage. Bien que les deux rivaux dans la course à la présidence ne partageaient pas la même scène, il était évident que la crise sanitaire du coronavirus et la récente infection de Donald Trump allaient être des thèmes majeurs des deux émissions télévisées. Cette soirée était initialement destinée à l'organisation du deuxième des trois débats entre Donald Trump et Joe Biden, mais l'actuel locataire de la Maison blanche a annoncé qu'il n'y participerait pas après que les organisateurs ont voulu que l'événement soit virtuel pour éviter tout risque sanitaire. L'ultime débat présidentiel doit avoir lieu dans une semaine, le 22 octobre, à Nashville (Tennessee). Après avoir été hospitalisé pendant trois nuits puis s'être confiné plusieurs jours à la Maison blanche, Donald Trump a repris en début de semaine les meetings avec l'objectif de modifier la dynamique de la campagne électorale. La dernière enquête d'opinion réalisée par Reuters/Ipsos montre que Joe Biden dispose d'une nette avance sur Donald Trump dans les intentions de vote au niveau national, même si sa marge est moins prononcée dans les Etats décisifs. (avec Trevor Hunnicutt, Chris Kahn, Doina Chiacu et James Oliphant; version française Jean Terzian)

