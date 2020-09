Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Biden accuse Trump d'être indifférent à l'impact économique du coronavirus Reuters • 05/09/2020 à 02:56









WILMINGTON, Delaware, 5 septembre (Reuters) - Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre, a accusé vendredi le président Donald Trump de ne pas ressentir les difficultés économiques causées par la crise sanitaire, alors que des données ont montré que le rebond du marché du travail s'était encore atténué en août. L'ancien vice-président, mettant en avant un message de campagne selon lequel il est davantage au contact des travailleurs américains que Donald Trump, a déclaré que la crise économique engendrée par l'épidémie de coronavirus avait exacerbé les divisions entre les riches et les pauvres. "La douloureuse vérité est simplement que nous avons un président qui ne la voit pas, qui ne la ressent pas, qui ne comprend pas, il s'en fiche. Il pense que si la bourse est en hausse, alors tout va bien", a dit Biden lors d'un discours depuis Wilmington dans le Delaware, où il réside. Donald Trump et ses pairs républicains ont souligné que le recul du taux de chômage en août était un signe du rétablissement de l'économie après les ravages causés par les mesures de confinement destinées à lutter contre l'épidémie, qui a tué plus de 186.000 personnes aux Etats-Unis. Joe Biden, crédité de sept points de pourcentage d'avance sur Donald Trump dans un sondage Reuters/Ipsos publié cette semaine, a appelé le président à réunir les chefs de file républicains et démocrates du Congrès pour relancer les discussions sur un nouveau plan de relance, au point mort depuis près d'un mois. L'économie est un sujet de préoccupation majeur pour les électeurs, et un thème mis en avant par Donald Trump et les républicains en amont du scrutin du 3 novembre. (James Oliphant; version française Jean Terzian)

