USA 2020-Aucune preuve de fraude lors de l'élection, dit le département de la Justice

WASHINGTON, 1er décembre (Reuters) - Le département américain de la Justice n'a découvert aucune preuve de fraude massive lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, en dépit des accusations de Donald Trump, a déclaré mardi l'Attorney General William Barr à l'agence Associated Press. "A ce jour, nous n'avons constaté aucune fraude d'ampleur qui aurait pu donner lieu à un résultat différent", a déclaré le ministre de la Justice. Le mois dernier, William Barr avait demandé aux procureurs fédéraux d'enquêter sur tout élément crédible accréditant l'hypothèse d'une fraude électorale, tout en leur recommandant d'éviter de creuser "les accusations fantaisistes ou improbables". Joe Biden a été donné vainqueur de l'élection du 3 novembre avec 306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump. Il a également remporté le vote à l'échelle nationale avec une avance de plus de 6,2 millions de voix. Malgré cela, Donald Trump continue d'affirmer que l'élection a été entachée par de graves irrégularités et qu'on lui a volé la victoire. Réagissant aux déclarations de William Barr, son équipe de campagne a regretté que le département de la Justice (DoJ) n'ait pas poussé davantage ses investigations. "Il n'y a pas eu un semblant d'enquête de la part du DoJ. Nous poursuivrons notre quête de la vérité", ont déclaré dans un communiqué commun les avocats de Donald Trump Rudy Giuliani et Jenna Ellis. (Sarah N. Lynch; version française Jean-Stéphane Brosse)

