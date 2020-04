Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-A l'ombre de la crise sanitaire, Biden accroît son avance sur Trump-sondage Reuters • 01/04/2020 à 06:15









NEW YORK, 1er avril (Reuters) - Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine, a étendu son avance sur Donald Trump en vue du scrutin de novembre, montre un sondage Reuters/Ipsos publié mardi, alors que la propagation rapide du coronavirus a relégué au second plan la campagne électorale. L'enquête d'opinion réalisée lundi et mardi auprès d'un échantillon de plus de 1.100 adultes américains montre que 46% des électeurs inscrits sur les listes disent qu'ils soutiendront Joe Biden si celui-ci vient effectivement à être investi pour affronter le président sortant le 3 novembre prochain. Quarante pour cent des personnes interrogées disent qu'elles voteront pour Donald Trump. Il s'agit d'une avance accrue par rapport à celle mise en exergue lors du précédent sondage similaire réalisé du 6 au 9 mars, qui donnait Biden avec un point de pourcentage d'avance sur Trump. Ces résultats suggèrent que l'ancien vice-président n'a pas souffert politiquement de son absence de visibilité alors que l'actuel locataire républicain de la Maison blanche se trouve au centre de la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a infecté 187.000 personnes et causé 3.900 décès aux Etats-Unis. Joe Biden, qui n'exerce aucune fonction officielle, a éprouvé des difficultés à apparaître face aux Américains alors que des millions de personnes dans le pays sont confinées à cause du virus. Alors que Donald Trump tient quotidiennement des points de presse télévisés à propos de la pandémie, le candidat démocrate a dû renoncer à des collectes de fonds et autres événements de campagne. Toutefois, l'enquête d'opinion montre que la popularité de Donald Trump dans son ensemble et que le nombre de personnes disant apprécier la manière dont le président républicain gère la crise sanitaire ont peu évolué au cours des dernières semaines. Ainsi 44% des électeurs interrogés disent approuver l'action de Trump et 48% apprécient la manière dont il a répondu à la pandémie de coronavirus. Ces chiffres sont à mettre en comparaison avec les 70% d'opinion favorable dont sont crédités les gouverneurs des Etats pour leur action face à la crise sanitaire. Donald Trump avait dans un premier temps minimisé le danger représenté par le coronavirus. (Chris Kahn; version française Jean Terzian)

