Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-A Atlanta, Trump cherche à séduire l'électorat noir américain Reuters • 25/09/2020 à 23:54









ATLANTA, 25 septembre (Reuters) - Donald Trump a formulé plusieurs promesses à l'adresse de l'électorat noir américain vendredi lors d'un meeting de campagne à Atlanta, en Géorgie, dont la transformation du Juneteenth, le 19 juin, qui commémore la fin de l'esclavage aux Etats-Unis, en jour férié au niveau fédéral. A quarante jours de l'élection présidentielle du 3 novembre, le président américain, qui brigue un second mandat, s'est aussi engagé à désigner le Ku Klux Klan comme organisation terroriste, au côté du mouvement d'extrême gauche dit "antifa", pour antifasciste. Donald Trump a promis de créer davantage d'emplois pour la communauté afro-américaine et à soutenir les entreprises dirigées par des Noirs. Le promoteur immobilier new-yorkais avait gagné la Géorgie en 2016 mais son avance dans les sondages dans cet Etat s'est récemment réduite, le New York Times le plaçant même au coude-à-coude avec son rival démocrate Joe Biden. La journée du 19 juin commémore l'arrivée en 1865 des soldats de l'Union à Galveston, au Texas, annonçant l'abolition de l'esclavage dans tout l'Etat. Elle est déjà célébrée dans 47 Etats et le District de Columbia, où la plupart des entreprises donnent un jour de congé à leurs employés. Selon le Pew Research Center, plus de 85% des Noirs américains appartiennent au Parti démocrate ou sont sympathisants du Parti démocrate. Lors de son meeting, Donald Trump, très critiqué pour ses prises de position face au mouvement Black Lives Matter de contestation contre le racisme et les brutalités policières, a affirmé que l'ancien vice-président de Barack Obama "ne connaît pas les Noirs américains comme je les connais". Seul le Congrès a le pouvoir de créer une journée fériée au niveau fédéral et le président américain n'a pas expliqué comment il comptait mettre en oeuvre sa décision. (Steve Holland and Lisa Lambert; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.