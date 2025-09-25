 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 790,65
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA: -14 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 14:34

Le Département du Travail annonce avoir enregistré 218 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 15 septembre, un chiffre en repli de 14 000 par rapport à la semaine précédente (dont le niveau à été révisé à la hausse, de 231 à 232 000).

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 237 500, en repli de 2750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 926 000 la semaine du 8 septembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en contraction de 2000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank