USA: -14 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 14:34
La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 237 500, en repli de 2750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1 926 000 la semaine du 8 septembre (soit la période disponible la plus récente pour cette statistique), en contraction de 2000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.
La Bourse de New York évolue dans le rouge jeudi, continuant de s'éloigner de ses niveaux record, la publication d'indicateurs économiques meilleurs qu'escompté n'ayant pas suffi à insuffler de l'optimisme parmi les investisseurs. Vers 13H55 GMT, le Dow Jones reculait ... Lire la suite
Lockheed Martin et Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE) annoncent la validation de lignes de production dédiées aux composants Attitude Control Section (ACS) et Attitude Control Motor (ACM) du missile Patriot PAC-3 MSE, dans le cadre du programme polonais WISLA. ... Lire la suite
BP a déclaré jeudi s'attendre à ce que la demande mondiale de pétrole augmente jusqu'en 2030, soit cinq ans plus longtemps que ce qu'elle prévoyait il y a un an, la major britannique soulignant le ralentissement des efforts visant à accroître l'efficacité énergétique. ... Lire la suite
