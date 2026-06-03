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USA : 122 000 emplois privés créés en mai selon ADP
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 14:28

Le cabinet de services aux entreprises ADP indique que le secteur privé américain a généré 122 000 emplois le mois dernier, un nombre à peu près conforme à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 117 000.

Il précise que huit des dix super secteurs ont généré des emplois en mai et que des entreprises de toutes tailles ont embauché, en particulier les plus petites (moins de 20 salariés) et les plus grandes (plus de 500), qui ont créé respectivement 49 000 et 40 000 emplois.

"Les embauches étaient plus largement réparties en mai que ces dernières années. Le marché du travail continue de montrer un élan soutenu à l'approche de la saison estivale des embauches", salue Nela Richardson, économiste en chef d'ADP.

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