USA: -0,6% de ventes de logements neufs en juillet
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 16:10
Ce léger retrait en rythme séquentiel résulte néanmoins d'une révision en hausse sensible pour le mois précédent, à 656.000 alors que l'administration américaine n'avait estimé les ventes de juin qu'à 627.000 initialement.
Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 403.800 dollars en juillet, en baisse de 0,8% en rythme séquentiel, et le stock de maisons neuves prêtes à la vente, à 499.000, représente une offre de 9,2 mois au rythme d'écoulement actuel.
A lire aussi
-
SpaceX espère faire décoller sa mégafusée Starship lundi soir après l'annulation dimanche d'un vol test en raison d'une fuite d'oxygène liquide, nouveau revers pour l'entreprise d'Elon Musk confrontée à une série noire d'essais marqués par des explosions. Ces problèmes ... Lire la suite
-
Le typhon Kajiki a atteint lundi, avec des vents de 130 km par heure, les terres du centre-nord du Vietnam, faisant un mort et huit blessés, et entraînant l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants des régions côtières. Kajiki, cinquième typhon à frapper ... Lire la suite
-
Cinq journalistes, dont certains collaboraient avec Al Jazeera, Reuters et AP, ont été tués lundi dans des frappes israéliennes sur un hôpital de la bande de Gaza ayant fait au total 20 morts, a annoncé la Défense civile dans le territoire palestinien ravagé par ... Lire la suite
-
Les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis ont reculé au mois de juillet, tant sur un mois que sur un an, mais ont été supérieures aux attentes des marchés, selon les données publiées lundi par le département du Commerce. 652.000 nouveaux logements ont été vendus ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer