USA : 0,3% de stocks des entreprises en octobre
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:08

Le Département du Commerce des Etats-Unis fait état d'une hausse de 0,3% des stocks des entreprises américaines en octobre 2025 par rapport au mois précédent, après une augmentation similaire en septembre en rythme séquentiel.

De leur côté, les ventes des entreprises se sont tassées de 0,2% en octobre, après un repli de 0,1% le mois précédent. Aussi, le délai d'écoulement des stocks s'est allongé, le ratio stocks sur ventes étant passé de 1,37 à 1,38 mois d'un mois sur l'autre.

