USA : 0,3% de stocks des entreprises en octobre
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:08
De leur côté, les ventes des entreprises se sont tassées de 0,2% en octobre, après un repli de 0,1% le mois précédent. Aussi, le délai d'écoulement des stocks s'est allongé, le ratio stocks sur ventes étant passé de 1,37 à 1,38 mois d'un mois sur l'autre.
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé majoritairement sans entrain mercredi, après la publication d'indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis, même si Londres et Paris ont atteint de nouveaux records en séance dans la matinée. Paris a cédé 0,19% et Francfort ... Lire la suite
-
Une délégation du Danemark et du Groenland est arrivée mercredi à la Maison Blanche pour une réunion à haute tension, après que Donald Trump a une nouvelle fois exprimé sa volonté d'acquérir le territoire arctique. La chaîne CNN a publié sur X les images du ministre ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. L'énorme grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ... Lire la suite
-
Le constructeur aéronautique américain Boeing a conclu un accord amiable avec un ressortissant canadien qui le poursuivait après avoir perdu plusieurs proches dans le crash d'un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines en 2019, a annoncé mercredi l'avocat du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer