USA: +0,2% de stocks des entreprises en juin information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 16:12









(Zonebourse.com) - Le Département du Commerce fait état ce vendredi d'une hausse de 0,2% des stocks des entreprises américaines en juin 2025 par rapport au mois précédent, après une stagnation en mai en rythme séquentiel.



De leur côté, les ventes des entreprises des Etats-Unis se sont redressées de 0,5%, après une baisse de 0,4%. L'augmentation plus faible des stocks que des ventes s'est traduite par un ratio stocks sur ventes en repli de 1,39 en mai à 1,38 en juin.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.