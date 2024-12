USA: +0,1% de stock des entreprises en octobre information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Après être restés stables, à 2594 Mds$, entre août et septembre, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de... 0,1% entre septembre et octobre, à 2587 milliards de dollars, indiquent les chiffres publiés ce jour par le Département du Commerce des Etats-Unis.



A titre de comparaison, les ventes des entreprises se sont, elles, accrues à un rythme de 0,2%. Le ratio total des stocks/ventes basé sur les données ajustées des variations saisonnières ressort de 1,37 à la fin du mois d'octobre.





