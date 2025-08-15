 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA: -0,1% de production industrielle en juillet
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 15:30

(Zonebourse.com) - Après une hausse de 0,4% en rythme séquentiel en juin (révisée par rapport à une hausse de 0,3% estimée initialement), la production industrielle des Etats-Unis s'est tassée de 0,1% le mois suivant, selon la Réserve fédérale.

La Fed précise que dans le détail, la production manufacturière proprement dite a stagné en juillet, tandis que celle du secteur minier a baissé de 0,4% et que celle des services aux collectivités a diminué de 0,2%.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,2 point à 77,5% en juillet, un niveau inférieur de 2,1 points à sa moyenne de long terme (1972-2024).

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

