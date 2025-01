US Steel : un sursis de six mois pour abandonner son rachat par Nippon Steel

(AOF) - Dimanche, les groupes Nippon Steel et US Steel ont annoncé avoir obtenu des Etats-Unis un sursis courant jusqu'en juin pour formellement abandonner leur projet de rachat du sidérurgiste américain par son concurrent japonais. Nippon Steel et US Steel sont "satisfaits" de ce sursis. Mais ils rappellent avoir la ferme intention de "réaliser la transaction, qui offre les meilleures garanties d’avenir pour l’industrie sidérurgique américaine et pour tous les actionnaires".

US Steel a annoncé la semaine dernière qu'il porterait plainte avec Nippon Steel contre Joe Biden et le gouvernement américain. La décision des deux entreprises fait suite au blocage du rachat du producteur américain d'acier par son concurrent japonais.

Le 3 janvier dernier, le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden a mis son veto sur cette transaction d'un montant proche des 15 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS