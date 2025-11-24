US Foods en hausse après la fin des négociations de fusion avec Performance Food et un plan de rachat d'un milliard de dollars

24 novembre - ** Les actions de US Foods Holding USFD.N en hausse de 8 % à 76,79 dollars ** Performance Food Group PFGC.N et USFD ne poursuivront plus leur fusion potentielle ** Cette décision intervient environ deux mois après que les distributeurs alimentaires ont accepté d'échanger des informations financières sensibles sans violer les lois de la concurrence

** USFD annonce également une nouvelle autorisation de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 5,4 % depuis le début de l'année