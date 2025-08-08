US Energy Corp devrait afficher une perte de 7 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* US Energy Corp USEG.OQ USEG.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Houston au Texas devrait déclarer une baisse de 52,0% de ses revenus à 2,902 millions de dollars contre 6,05 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour US Energy Corp est une perte de 7 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour US Energy Corp est de 3,00 $, soit environ 61,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,15 $

