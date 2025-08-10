GB-Rolls Royce cède son fonds de pension à PIC pour £4,3 mds

Une turbine Rolls-Royce

Rolls-Royce a cédé son fonds de pension britannique à la Pension Insurance Corporation (PIC) dans le cadre d'une opération évaluée à 4,3 milliards de livres (3,69 milliards d'euros), annonce dimanche dans un communiqué l'assureur spécialisé dans les régimes de retraite dits à prestations définies.

La transaction couvre l'ensemble des obligations du fabricant de moteurs d'avion vis-à-vis ses salariés, soit 36.000 personnes.

"Il s'agit d'une opération gagnante pour toutes les parties prenantes", a déclaré Helen McCabe, directrice financière de Rolls-Royce, citée dans le communiqué, ajoutant qu'il s'agissait d'une étape vers la simplification du groupe.

Cette opération fait suite à l'annonce le mois dernier d'une acquisition de PIC par Athora dans le cadre d'une transaction qui reste réservée à l'approbation des autorités réglementaires.

L'agence Bloomberg a rapporté en début de semaine l'intérêt de PIC pour le fonds de pension de Rolls Royce.

(Reportage Rajveer Singh Pardesi à Bangalore; version française Claude Chendjou)