Gaza: Netanyahu doit s'exprimer sur son plan, contesté par l'extrême-droite

Confrontation entre un policier monté et un manifestant, lors d'une manifestation à Tel-Aviv pour réclamer un accord de cessez-le-feu à Gaza et le retour des otages du 7-Octobre, le 9 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, doit s'exprimer dimanche sur son plan de conquête de la ville de Gaza, contesté à la fois par ses alliés d'extrême-droite et les familles des otages, avant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans le territoire palestinien.

Après 22 mois de guerre, M. Netanyahu est confronté à une très forte pression, en Israël sur le sort des 49 otages encore aux mains du Hamas, et à l'étranger pour faire taire les armes dans la bande de Gaza dévastée, où plus de deux millions de Palestiniens sont menacés d'une "famine généralisée" selon l'ONU.

Il donnera à 16H30 locales (13H30 GMT) une conférence de presse à Jérusalem, ont indiqué ses services.

Sur le terrain, la Défense civile de Gaza a fait état de 27 personnes tuées par l'armée israélienne depuis le début de la journée, dont 11 par des tirs alors qu'elles attendaient des distributions de vivres près de centres de la Fondation humanitaire à Gaza (GHF, soutenue par les Etats-Unis et Israël), dans le nord et le centre du territoire.

Selon le plan validé par le cabinet de sécurité israélien vendredi, au terme de presque une nuit de discussions, l'armée "se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza", en grande partie détruite dans le nord du territoire, "tout en distribuant une aide humanitaire" hors des zones de combat.

L'annonce a suscité l'effroi des familles d'otages enlevés lors de l'attaque sanglante du Hamas en Israël du 7 octobre 2023, qui y voient une condamnation à mort de leurs proches. Le Hamas a prévenu que la nouvelle offensive aboutirait à leur "sacrifice".

Manifestation à Tel-Aviv organisée par les familles des otages retenus à Gaza depuis le 7-Octobre pour réclamer un accord assurant leur retour en Israël, le 9 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Samedi soir, des dizaines de milliers de personnes sont de nouveau descendues dans les rues de Tel Aviv, pour exiger un accord assurant le retour de tous les otages - dont 27 déclarés morts par l'armée - en échange de la fin des hostilités dans le territoire palestinien.

- "Je veux tout Gaza"-

Dans le même temps, l'extrême-droite, partie-prenante de la coalition gouvernementale a clamé son désaccord.

"Le Premier ministre et le cabinet se sont rendus aux faibles", a fustigé le ministre des Finances, Bezalel Smotrich.

"Ils ont décidé encore une fois de répéter la même approche, se lançant dans une opération militaire qui ne vise pas une résolution décisive mais simplement à faire pression sur le Hamas pour parvenir à un accord partiel sur les otages", a-t-il accusé.

Un Palestinien pleure la mort d'un proche tué la veille par des tirs israéliens alors qu'il venait chercher de l'aide alimentaire, dans la morgue de l'hôpital Al-Shifa de Gaza-ville, le 10 août 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

"Je veux tout Gaza, le transfert (de sa population, NDLR) et la colonisation", a renchéri le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, autre figure d'extrême-droite au sein de la coalition.

Israël n'a pas l'intention à terme de "garder" la bande de Gaza, mais de "passer le relais à des forces arabes qui y gouverneront", avait indiqué jeudi M. Netanyahu sur Fox News.

Le chef de l'opposition, Yair Lapid martèle lui que son plan est une "catastrophe". "Ils vont mobiliser à la dernière minute 430.000 réservistes (...) Ils démantèlent le pays de l'intérieur", a-t-il répété dimanche.

"Le cabinet a décidé du sort des otages: les vivants seront assassinés et les morts disparaîtront à jamais", a accusé Einav Zangauker, mère de l'un d'entre eux, et figure de la mobilisation des familles.

Des parents d'otages ont appelé à une grève générale pour dimanche prochain.

- "Pas avant octobre" -

Les médias s'interrogent dans l'attente sur les implications d'une offensive dans la ville de Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées du territoire palestinien, toujours bastion militaire du Hamas selon eux.

Des Palestiniens déplacés portant des sacs de vivres après une ruée sur des camions transportant de l'aide à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 9 août 2025 ( AFP / - )

Sur la radio de l'armée, le spécialiste des affaires militaires Doron Kadosh estime que "l'entrée des forces dans le centre-ville" aura lieu en octobre, après la nécessaire évacuation des habitants. "Il faudra encore deux à trois mois pour achever la prise de contrôle de la ville", avance-t-il.

"Le plan pourrait ne pas commencer avant octobre", fait écho Yedioth Ahronoth, pour qui Benjamin Netanyahu s'est "laissé plusieurs points de sortie (...) si un accord sur les otages est conclu".

D'ici là, "la balle est dans le camp des médiateurs", dont une nouvelle tentative de règlement a tourné à l'échec en juillet, souligne le journal Ma’ariv.

A la suite de l'annonce du plan, qui a suscité la réprobation à l'international, à l'exception notable des Etats-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra dimanche à 10H00 (14H00 GMT) une réunion d'urgence sur Gaza, selon plusieurs sources diplomatiques.

L'attaque du 7-Octobre, qui a déclenché la guerre à Gaza, a entraîné côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

L'opération israéliennes à Gaza y déjà fait 61.430, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.