US Bancorp réalise sa première transaction en conditions réelles à l'aide du stablecoin USBDC adossé au dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

U.S. Bancorp USB.N a annoncé mercredi avoir mené à bien une transaction pilote en conditions réelles à l’aide de son stablecoin propriétaire adossé au dollar américain, l’USBDC, alors que les prêteurs se livrent à une course effrénée pour développer des réseaux de paiement basés sur la blockchain , les stablecoins connaissant une adoption de plus en plus large.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ce projet pilote consistait en un virement transfrontalier entre des entités bancaires américaines situées en Amérique du Nord et en Europe, sur la blockchain Stellar.

* La banque a indiqué avoir testé diverses fonctionnalités, notamment la création, le rachat, le gel et la récupération, via sa plateforme d’actifs numériques.

* Les stablecoins servent à transférer de l'argent à travers le monde sous forme de cryptomonnaie et sont principalement utilisés dans le cadre du trading de cryptomonnaies.

* Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges du secteur pour adopter les stablecoins: Goldman Sachs

GS.N , Bank of America BAC.N , Citigroup C.N et Wells Fargo

WFC.N font partie des banques qui prévoient de créer une société cette année afin d'émettre une cryptomonnaie indexée sur le dollar au cours du premier semestre 2027.