US Bancorp dépasse les attentes au 2e trimestre

US Bancorp dévoile, au titre du 2e trimestre 2026, un BPA en progression de 22% à 1,35 USD, dépassant ainsi les 1,28 USD anticipés en moyenne par les analystes, ainsi qu'un retour sur fonds propres tangibles (ROTCE) en hausse de 0,7 point, à 18,7%.

Ses revenus se sont accrus de 10,1% à un niveau record de 7,71 MdsUSD, soutenus à la fois par la progression de ses revenus d'intérêts nets ( 7,5%) et de ses revenus de commissions ( 13,2%), tandis que ses dépenses opérationnelles n'ont augmenté que de 5,9%, à 4,43 MdsUSD.

US Bancorp a ainsi vu son ratio d'efficience s'améliorer à 57,1% au 2e trimestre 2026, contre 59,2% un an auparavant. En revanche, ses provisions pour pertes sur crédit ont augmenté de 7,4% sur un an, à 538 MUSD.

"La forte croissance des prêts, un 3e trimestre consécutif de dépôts de particuliers records, une dynamique généralisée des commissions et les gains de productivité ont permis un levier opérationnel positif de 400 points de base", met en avant la CEO Gunjan Kedia.

US Bancorp déclare ainsi aborder le 2e semestre "dans un contexte économique favorable et avec une dynamique solide, soutenu par la diversification de ses activités, l'interconnexion de sa franchise et une exécution rigoureuse".

"La finalisation de l'acquisition de BTIG ce trimestre renforce nos capacités sur les marchés de capitaux et offre de nouvelles opportunités pour approfondir nos relations avec les clients", souligne par ailleurs sa dirigeante.