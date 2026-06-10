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URW va prendre le contrôle intégral de Westfield UTC
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 08:24

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) indique avoir conclu un accord conditionnel portant sur l'acquisition, auprès de son partenaire de coentreprise, des 50% restants de Westfield UTC, un actif phare noté "A " situé à San Diego, en Californie. L'opération exclut certains terrains qui resteront détenus en copropriété.

Le prix d'acquisition, d'environ 705 MUSD, sera composé d'un versement en numéraire et d'un maximum de 2,6 millions de nouvelles actions émises par URW (sans période de blocage). Ce montant est susceptible d'être ajusté ultérieurement en fonction des frais de clôture et des remboursements.

La réalisation de l'opération est soumise au cours de l'action URW et aux conditions de clôture habituelles. La composition définitive du prix d'acquisition sera annoncée lors de sa finalisation. Sous réserve de la réalisation ou de la levée des conditions suspensives, elle devrait être finalisée au plus tard fin 2026.

Selon le groupe foncier spécialisé dans l'immobilier commercial, cette opération devrait être neutre en termes de ratio prêt/valeur (LTV) et de BPA ajusté récurrent (AREPS), et avoir un effet légèrement positif sur la valeur nette d'actif (NAV).

L'acquisition de Westfield UTC, "l'un des actifs commerciaux les plus performants des Etats-Unis", renforcerait le portefeuille d'actifs phares d'URW. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre de son plan stratégique " A Platform for Growth " 2025-2028 et de son objectif de rentabilité.

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