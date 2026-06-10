 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

URW va acquérir les 50% restants de Westfield pour environ $705 millions
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 08:36

Le logo de Westfield Corp, un géant australien des centres commerciaux, est affiché sur des écrans dans le centre de Sydney

Le logo de Westfield Corp, un géant australien des centres commerciaux, est affiché sur des écrans dans le centre de Sydney

par Rihab ‌Latrache

Unibail ​a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec ses ​partenaires Rodamco et Westfield en ​vue d'acquérir ⁠les 50% restants de ‌Westfield UTC, dans le cadre du plan ​stratégique ‌2025-2028 "A Platform for Growth" ⁠de l'opérateur français de centres commerciaux.

Selon un communiqué, ⁠le montant ‌total de l'acquisition ⁠est estimé à ‌environ 705 millions ⁠de dollars (610,07 millions d'euros) et ⁠l'opération ‌sera réalisée par une ​combinaison d'espèces ‌et d'un maximum de 2,6 millions de ​nouvelles actions URW, potentiellement ajustable, ⁠en vue d'une finalisation le 31 décembre 2026 au plus tard.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

Valeurs associées

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
97,9600 EUR Euronext Paris +0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,16 -1,28%
SOITEC
129,1 -7,88%
2CRSI
51,7 +2,68%
CAC 40
8 235,65 +0,39%
HAFFNER ENERGY
0,239 -4,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank