Le logo de Westfield Corp, un géant australien des centres commerciaux, est affiché sur des écrans dans le centre de Sydney

par Rihab ‌Latrache

Unibail ​a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec ses ​partenaires Rodamco et Westfield en ​vue d'acquérir ⁠les 50% restants de ‌Westfield UTC, dans le cadre du plan ​stratégique ‌2025-2028 "A Platform for Growth" ⁠de l'opérateur français de centres commerciaux.

Selon un communiqué, ⁠le montant ‌total de l'acquisition ⁠est estimé à ‌environ 705 millions ⁠de dollars (610,07 millions d'euros) et ⁠l'opération ‌sera réalisée par une ​combinaison d'espèces ‌et d'un maximum de 2,6 millions de ​nouvelles actions URW, potentiellement ajustable, ⁠en vue d'une finalisation le 31 décembre 2026 au plus tard.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)