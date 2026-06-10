URW va acquérir les 50% restants de Westfield pour environ $705 millions

Le logo de Westfield Corp, un géant australien des centres commerciaux, est affiché sur des écrans dans le centre de Sydney
par Rihab Latrache
Unibail a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec ses partenaires Rodamco et Westfield en vue d'acquérir les 50% restants de Westfield UTC, dans le cadre du plan stratégique 2025-2028 "A Platform for Growth" de l'opérateur français de centres commerciaux.
Selon un communiqué, le montant total de l'acquisition est estimé à environ 705 millions de dollars (610,07 millions d'euros) et l'opération sera réalisée par une combinaison d'espèces et d'un maximum de 2,6 millions de nouvelles actions URW, potentiellement ajustable, en vue d'une finalisation le 31 décembre 2026 au plus tard.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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