URW: succès d'une émission d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part du succès d'une émission d'obligations hybrides pour 815 millions d'euros à un coupon de 4,875%, un placement sursouscrit 3,1 fois avec un carnet d'ordres ayant culminé à environ 2,5 milliards d'euros.



Le groupe d'immobilier commercial précise que ces nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées à taux fixe réinitialisable (PERP-NC 5,5) devraient être réglées et seront admises à la cotation sur Euronext Paris le 4 avril.



Avec cette transaction, URW vise à 'gérer de façon proactive son portefeuille hybride en refinançant les obligations NC2028, améliorer le coupon mixte de ses instruments hybrides et étendre la période moyenne pour la première date de réinitialisation'.





