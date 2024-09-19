URW retarde l'ouverture de Westfield Hamburg-Überseequartier

Unibail-Rodamco-Westfield SE
URW.PA :
* ANNONCE QUE WESTFIELD HAMBURG-ÜBERSEEQUARTIER OUVRIRA AU T1-2025
* LE RETARD PAR RAPPORT À L'OUVERTURE PRÉCÉDEMMENT ANNONCÉE PERMET D'ACHEVER LA PHASE DE MISE EN SERVICE DU PROJET
* LE GROUPE DÉTERMINERA UNE NOUVELLE DATE D'OUVERTURE EN CONSULTATION AVEC LES LOCATAIRES, CONFORMÉMENT AU CALENDRIER DE PRINTEMPS DU COMMERCE DE DÉTAIL
* LE CALENDRIER D'OUVERTURE RÉVISÉ NE DEVRAIT PAS AVOIR D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DU GROUPE EN MATIÈRE D'AREPS POUR L'EXERCICE 2024
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur URW.PA
(Rédaction de Gdansk)
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