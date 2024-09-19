 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Nikkei 225
37 155,33
0,00%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
Nikkei 225
37 155,33
0,00%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

URW retarde l'ouverture de Westfield Hamburg-Überseequartier
information fournie par Reuters 19/09/2024 à 08:23

Unibail-Rodamco-Westfield SE

URW.PA :

* ANNONCE QUE WESTFIELD HAMBURG-ÜBERSEEQUARTIER OUVRIRA AU T1-2025

* LE RETARD PAR RAPPORT À L'OUVERTURE PRÉCÉDEMMENT ANNONCÉE PERMET D'ACHEVER LA PHASE DE MISE EN SERVICE DU PROJET

* LE GROUPE DÉTERMINERA UNE NOUVELLE DATE D'OUVERTURE EN CONSULTATION AVEC LES LOCATAIRES, CONFORMÉMENT AU CALENDRIER DE PRINTEMPS DU COMMERCE DE DÉTAIL

* LE CALENDRIER D'OUVERTURE RÉVISÉ NE DEVRAIT PAS AVOIR D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DU GROUPE EN MATIÈRE D'AREPS POUR L'EXERCICE 2024

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur URW.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
76,12 EUR Euronext Paris -1,96%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank