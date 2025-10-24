URW relève son objectif de BPA pour 2025
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 07:25
Le groupe foncier affiche des revenus locatifs bruts de 2,1 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2025, en baisse de 3,5% en comparaison annuelle, dont un repli de 1,7% pour les centres commerciaux (mais +2,4% en données comparables).
'La performance a été soutenue par la hausse des ventes des locataires et l'augmentation de la fréquentation de notre portefeuille d'actifs phares dominants sur les meilleurs marchés européens et américains', explique son CEO Jean-Marie Tritant.
'Avec 0,7 MdEUR supplémentaires d'opérations non stratégiques actuellement en discussion, nous sommes en bonne voie pour atteindre les 2,2 MdsEUR de cessions prévues identifiées dans notre plan d'affaires', indique-t-il par ailleurs.
Valeurs associées
|91,1600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
