URW: émission de 1,3 milliard d'euros d'obligations vertes

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé hier soir avoir placé avec succès deux tranches d'obligations vertes pour un montant de 1,3 milliard d'euros.



L'opération comprend une première tranche de 650 millions d'euros à taux fixe de 3,50% devant arriver à échéance dans cinq ans, tandis que l'autre dont la maturité a été fixée à dix ans, affichera un coupon de 3,875%.



Le groupe d'immobilier commercial précise dans un communiqué que l'émission, sursouscrite quatre fois, a suscité une forte demande avec un livre d'ordres ayant atteint plus de 5,2 milliards d'euros.



URW souligne que les fonds sont destinés au financement de projets tels qu'établis dans le cadre feuille de route environnementale présentée en 2022.





