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URW-Ebitda en hausse de 5,3% au S1, taux d'occupation en amélioration
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 08:53
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Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

URW.PA , fait état jeudi d'un Ebitda s'élevant à 1,16 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 5,3% à périmètre constant, citant les bonnes performances des centres commerciaux et une amélioration du taux d'occupation.

Les résultats semestriels du groupe sont en ligne avec la trajectoire définie dans la stratégie "2025-2028 A platform for Growth" précise dans un communiqué le PDG Vincent Rouget.

URW annonce également un revenu locatif net (NRI) des bureaux et "autres" à hauteur de 20 millions d'euros, contre 40 millions sur la même période l'an passé, reflétant principalement des cessions précise le groupe.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
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