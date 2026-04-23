URW-CA total -3,7% sur un an au T1, objectifs 2026 confirmés

Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

URW.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires total de 908,2 millions d'euros, en baisse de 3,7% sur un an, le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux citant notamment l'effet des cessions réalisées en 2025 et au premier trimestre 2026 et l'impact négatif des taux de change.

Les ventes locatives trimestrielles sont cependant ressorties en hausse de 5% sur un an et la fréquentation en hausse de 7,7%.

Le groupe a confirmé prévoir pour 2026 un résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) compris entre 9,15 euros et 9,30 euros en 2026 et le versement d'un dividende de 5,50 euros par action.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)