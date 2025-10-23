 Aller au contenu principal
URW-CA en baisse sur neuf mois, Vincent Rouget nommé président du directoire
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:59

Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

URW.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires sur neuf mois en baisse de 5,3%, citant des cessions, les taux de change et des effets de saisonnalité, tout en relevant son objectif annuel de résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA).

URW a par ailleurs annoncé jeudi la nomination de Vincent Rouget en tant que président du directoire du groupe à compter du 1er janvier 2026.

Le spécialiste des centres commerciaux a enregistré un chiffre d'affaires de 2,69 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, contre 2,84 milliards d'euros un an plus tôt.

Dans un communiqué, le groupe a invoqué des cessions, l'impact négatif des taux de change et des effets de saisonnalité avec les Jeux olympiques l'an dernier.

Le groupe immobilier commercial a également revu à la hausse son objectif de résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) annuel, désormais attendu au moins à 9,50 euros, le haut de sa fourchette de prévisions antérieure.

Vincent Rouget, actuel directeur général stratégie et investissement, succédera à Jean-Marie Tritant au poste de président du directoire à compter du 1er janvier 2026.

Le groupe précise dans un communiqué séparé que Jean-Marie Tritant assurera la transition jusqu’à la fin de l’année, et que la succession reflète le redressement complet de l'activité d'URW, ainsi que la visibilité apportée par le plan stratégique 2025-2028.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

