Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, se prononce en faveur d'un ralentissement dans le domaine de l'IA et prévoit d'inviter des laboratoires de pointe à des discussions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du paragraphe 1, ajout de commentaires tirés du discours aux paragraphes 5 à 7, précisions tout au long du texte)

par Yves Herman et Foo Yun Chee

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a apporté mercredi son soutien aux appels lancés par les principaux laboratoires américains spécialisés dans l’IA en faveur d’une pause dans le développement de cette technologie, déclarant qu’elle inviterait les principaux laboratoires de pointe dans ce domaine à discuter des mesures à prendre pour faire face aux risques.

Les propos de Mme von der Leyen, tenus lors de son discours annuel devant le Parlement européen à Strasbourg, interviennent dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant au danger potentiel que représente l’intelligence artificielle, ce qui la place en désaccord avec le président américain Donald Trump, qui a balayé d’un revers de main les alertes sur la sécurité de l’IA .

Ces dangers ont été soulignés par Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, qui a démissionné et accusé à la fois l’entreprise et OpenAI de se précipiter vers une superintelligence capable de s’auto-améliorer sans agir de manière responsable. Il avait auparavant travaillé chez OpenAI.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé la semaine dernière les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, s’attirant ainsi le soutien d’Elon Musk, qui dirige xAI, et de Sam Altman, directeur général d’OpenAI.

“À mesure que les modèles de pointe gagnent en capacités, ces risques apparaissent de manière plus aiguë. Les modèles en cours de développement permettront un piratage à un niveau que nous n’aurions jamais cru possible. Et ils seront bientôt entre les mains d’adversaires qui ont une vision du monde très différente de la nôtre”, a déclaré Mme von der Leyen aux législateurs européens.

Elle a évoqué des incidents récents impliquant des agents d’IA rebelles ainsi que les mises en garde des développeurs.

“Les directeurs généraux des entreprises les plus avancées nous disent qu’il est temps de ralentir le développement des modèles autorécursifs. De modérer le rythme de l’innovation de pointe. Si les personnes qui développent cette technologie sont claires sur ce point, alors nous devons l’être aussi”, a déclaré Mme von der Leyen.

Mme von der Leyen a indiqué que les règles européennes historiques régissant l’utilisation de l’IA, adoptées récemment, plaçaient l’Europe en position de façonner les efforts mondiaux visant à faire face à ces risques.

Elle a ajouté que l’Europe collaborerait avec des partenaires partageant les mêmes valeurs, tels que le Canada, le Royaume-Uni et d’autres pays, pour prendre des mesures telles que l’évaluation et la vérification des modèles, ainsi que la sécurité de l’IA.

“J’inviterai les principaux laboratoires de pointe à une discussion sur la manière dont nous pouvons soutenir les efforts en cours du secteur pour modérer l’avancée de cette technologie”,a déclaré Mme von der Leyen.

Ellea égalementproposé d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans et de ne pas autoriser la création de comptes personnels pour les moins de 15 ans, affirmant que les plateformes doivent prouver qu'elles sont sûres pour les enfants. Elle en annoncera les détails jeudi.