URGENT-Les républicains du Kansas se mobilisent en faveur des emplois chez Bombardier après la menace de Trump

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(Ajoute les commentaires de députés républicains inquiets des pertes d'emplois que pourrait entraîner l'interdiction des avions Bombardier, ainsi que ceux d'avocats spécialisés dans le droit aérien)

* Les républicains du Kansas font pression sur la Maison Blanche pour protéger environ 1 500 emplois chez Bombardier avant les élections de novembre

* Des avocats spécialisés dans l’aviation estiment qu’il n’est pas clair comment Trump pourrait interdire les livraisons de jets Bombardier approuvés par la FAA

* L'action Bombardier recule de 3,6% en milieu de séance après avoir ouvert en baisse de 6,4%

par Allison Lampert et David Shepardson

La menace du président américain Donald Trump d'interdire les jets Bombardier BBDb.TO aux États-Unis a commencé à se retourner contre lui mardi, après que les républicains du Kansas, où Bombardier emploie environ 1 500 personnes, se sont engagés à protéger ces emplois à l’approche d’une élection cruciale en novembre.

Les craintes que Bombardier ne perde l’accès à un marché qui représente environ la moitié de son chiffre d’affaires ont conduit certains législateurs républicains à prendre contact avec la Maison Blanche, tandis que leurs concurrents démocrates se sont emparés de la question dans cet État majoritairement républicain.

Roger Marshall, sénateur républicain du Kansas briguant un nouveau mandat, a déclaré qu’il se battrait pour sauver les emplois de Bombardier dans son État. « J’ai déjà fait part de cette préoccupation au Bureau ovale », a-t-il déclaré. Bombardier emploie 3 500 personnes aux États-Unis, dont plus de 40 % à Wichita, au Kansas.

Le sénateur républicain du Kansas Jerry Moran, qui ne brigue pas de nouveau mandat cette année, a déclaré lundi avoir contacté l’administration Trump « afin de s’assurer que le président soit conscient des contributions significatives de Bombardier au Kansas ».

La menace qui pèse sur Bombardier risque d’aggraver une guerre commerciale déjà en pleine expansion entre les États-Unis et leur voisin du nord, un sujet qui s’impose comme un enjeu électoral à l’approche des élections de mi-mandat décisives de novembre.

Le démocrate Adam Hamilton, qui se présente contre Marshall au Sénat, a déclaré lundi sur X que Bombardier faisait vivre 1 500 familles du Kansas grâce à des emplois bien rémunérés et que « le président tente aujourd’hui de leur retirer cela ».

Il s’agit d’un revirement pour le secteur aérospatial, fortement intégré, qui est sorti relativement indemne de la guerre tarifaire plus large menée par Trump, laquelle a imposé des droits de douane à d’autres industries comme celle de l’automobile.

Trois avocats spécialisés dans le droit aérien interrogés par Reuters ont indiqué qu’il n’était pas évident, dans l’immédiat, de comprendre comment Trump pourrait empêcher la livraison des jets privés Bombardier à des clients américains, ceux-ci ayant été homologués par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis. La Maison Blanche n’a pas fait de commentaire.

Les menaces proférées par Trump en février de retirer la certification des avions Bombardier, suite à un différend en matière de certification impliquant son concurrent américain Gulfstream Aerospace, GD.N ne se sont jamais concrétisées, l'autorité de régulation Transport Canada ayant finalement approuvé les jets de fabrication américaine.

Dans les deux cas, cependant, les déclarations de Trump ont semé l’incertitude et la confusion parmi les clients américains souhaitant acquérir des avions Bombardier, alors même que l’IAM, le plus grand syndicat nord-américain du secteur aérospatial, s’est déclaré opposé à l’interdiction de ces jets par Trump.

« Cela suscite beaucoup d’inquiétude des deux côtés de la frontière », a déclaré David Hernandez, avocat au cabinet Vedder Price à Washington. « Cela n’a aucun sens. »

David Hernandez a indiqué qu’un client qui comptait acquérir un jet Bombardier fin octobre lui avait demandé mardi si cette menace était grave. Bien que l’administration n’ait encore bloqué aucun avion, les avocats doivent tout de même prendre cette menace au sérieux, a-t-il ajouté.

Ehsan Monfared, avocat et associé du cabinet YYZlaw à Toronto, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe de réticence de la part des Américains souhaitant acheter des jets d’affaires Bombardier d’occasion auprès de ses clients canadiens.

Ehsan Monfared a expliqué que, dans le secteur de l’aviation d’affaires, on estime que Trump risque de s’aliéner ses partisans et ses riches donateurs s’il interdisait les livraisons d’avions Bombardier.

« Il y a probablement trop de commandes passées par des partisans de l’administration qui seraient affectées par une telle mesure pour que cette politique puisse un jour être mise en œuvre », a-t-il déclaré. « Et son fondement juridique est de toute façon discutable. »

L'action Bombardier a reculé de 3,6% en milieu de séance, après avoir ouvert en baisse de 6,4%.

Trump a proféré cette menace dans un message publié lundi, alors que le différend commercial entre Washington et Ottawa s’intensifie, le Canada ayant instauré des contre-droits de douane sur 20 milliards de dollars de produits américains.

Le député Ron Estes, républicain représentant la 4e circonscription du Kansas, a déclaré lundi soir sur le réseau social X qu’il s’opposait aux droits de douane sur le secteur aérospatial et a défendu la contribution du constructeur aéronautique canadien à son État.

« Bombardier soutient une vaste chaîne d’approvisionnement américaine, dispose de capacités de maintenance et de réparation à travers les États-Unis, et bénéficie de la confiance de nos forces armées pour des missions critiques de sécurité nationale. »