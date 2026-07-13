URGENT-La Californie et 11 États intentent une action en justice pour bloquer l'accord de 110 milliards de dollars conclu entre Paramount et Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice pour bloquer l'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars WBD.O , arguant que cette opération réduirait la concurrence dans les domaines de la distribution cinématographique et de la télévision par câble, au détriment des salles de cinéma et des distributeurs de télévision payante.

Cette action en justice constitue une menace sérieuse pour le projet de David Ellison, directeur général de Paramount, qui vise à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N .

“Avec cette action en justice, la Californie et nos États partenaires se battent pour des marchés libres et équitables, et non pour des marchés faussés. Les États-Unis n’ont pas de rois, ni au sein du gouvernement ni dans notre économie”, a déclaré M. Bonta dans un communiqué.

Si l’opération était autorisée, Paramount contrôlerait 27% du marché de la distribution des films diffusés sur les écrans à travers les États-Unis, 30% de la distribution des superproductions et 27% du marché des chaînes du câble de base, ont indiqué les États.

Il faudra probablement des mois avant qu’une décision ne soit rendue sur les plaintes des États, ce qui entraînerait un retard susceptible de coûter des centaines de millions de dollars à Paramount.

Cet accord a suscité un tollé parmi les acteurs, les scénaristes et d’autres acteurs du secteur, qui craignent qu’il ne nuise à l’emploi. Les exploitants de salles de cinéma s’y sont également opposés, redoutant que la fusion du studio Warner Bros avec Paramount Pictures n’entraîne une diminution du nombre de films produits.

Paramount a déclaré que l’opération lui permettrait de produire davantage, et non moins, après avoir supprimé 6 milliards de dollars de coûts liés aux infrastructures redondantes, au marketing et aux emplois administratifs. M. Ellison s’est engagé à ce que les studios de cinéma fusionnés sortent 30 films par an.

Le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l’opération, estimant qu’elle ne posait aucun problème de concurrence.

Le père de David Ellison, directeur général de Paramount, le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, a noué des liens avec le président Donald Trump, et la société a embauché d’anciens collaborateurs de ce dernier.

Paramount s’est engagée à verser environ 650 millions de dollars de commissions aux actionnaires de Warner Bros. Discovery chaque trimestre si l’opération n’est pas finalisée avant octobre. La société a indiqué que des retards pourraient la contraindre à renégocier le financement de l’opération, entraîner une incertitude quant au cours de son action, voire faire capoter la transaction.