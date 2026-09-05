L'accord entre le RN et Reform UK critiqué en France, Bardella assume

Congrès du parti Reform UK, à Birmingham

Les candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2027 ‌en France ont vivement critiqué l'accord passé entre le parti populiste britannique Reform UK et le Rassemblement national (RN) prévoyant le renvoi ​en France des demandeurs d'asile arrivés par la mer en Angleterre si leurs partis arrivaient au pouvoir.

Les réactions ont été nombreuses en France, où le candidat d'Horizons dans la course à l'Elysée, Édouard Philippe, a par exemple fustigé un "revirement" du RN.

"Voir ​Jordan Bardella signer un accord qui prévoit de renvoyer en France les migrants interceptés dans la Manche, celle-là, on ne l’avait pas vu venir", a-t-il ironisé, se ​demandant si la candidate Marine Le Pen "est sur la même ⁠ligne".

Samedi en marge de la braderie de Lille, l'ancien Premier ministre et patron de Renaissance Gabriel Attal a dénoncé ‌une illustration de la "soumission" du RN.

"On atteint des degrés d'impréparation et de soumission qui sont quasiment jamais vus dans l'histoire du Rassemblement national, récente en tout cas. C'est l'illustration de leur politique étrangère, ​qui est celle d'une grande soumission à ‌l'égard d'autres puissances", a-t-il dit à la presse.

Si cet accord voit le jour, "notre pays ⁠deviendrait le garde-barrière des Anglais ? Ne pas voter Le Pen en 2027 devient une question de dignité nationale", a écrit sur X le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

En visite samedi en Italie pour un forum économique, Jordan Bardella a dit ⁠assumer sa décision.

Cet accord ‌avec l'extrême droite britannique "dérange sans doute beaucoup de nos adversaires qui sont des 'immigrationnistes' forcenés, qui ont créé ⁠les conditions du chaos migratoire et sécuritaire à Calais", a-t-il dit devant la presse. "Donc je me réjouis de cet accord ‌et si demain nous sommes aux responsabilités et que Nigel Farage l'est aussi, nous mettrons tout en ⁠oeuvre pour réduire la voilure en matière d'immigration à la fois en France et ⁠aussi en Angleterre".

Depuis une dizaine d'années, ‌Paris et Londres peinent à endiguer le flux de demandeurs d’asile qui se rendent de France en Grande-Bretagne, souvent à ​bord de canots pneumatiques.

Plus de 16.000 personnes ont été recensées comme ‌étant arrivées au Royaume-Uni à bord de petites embarcations depuis le début de l’année, soit une baisse de plus de 40%. Cependant, le nombre ​de demandeurs d'asile arrivant à bord de chaque embarcation est en augmentation, les passeurs ayant modifié leurs tactiques.

La sécurité aux frontières est l'un des sujets de prédilection de l'extrême droite en Europe.

La candidate du RN à l'élection présidentielle française ⁠du printemps 2027, Marine Le Pen, fait la course en tête dans les enquête d'opinion.

Reform UK, qui a dominé les sondages pendant près de 16 mois consécutifs avant l’été, est désormais au coude-à-coude avec le Parti travailliste au pouvoir. Les prochaines élections législatives britanniques doivent se tenir au plus tard en 2029.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham et le président français Emmanuel Macron ont annoncé jeudi le déploiement de policiers supplémentaires sur les plages de la Manche afin de dissuader les traversées.

(Reportage ​Elizabeth Pineau, avec Valentina Za en Italie)