URGENT-Coty va restituer plus tôt que prévu la licence Gucci Beauty à Kering dans le cadre d'un accord de 400 millions de dollars

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Coty COTY.N a annoncé mardi avoir conclu un accord visant à restituer la licence Gucci Beauty à Kering environ un an avant l'expiration de la durée initiale de la licence, pour un montant d'environ 400 millions de dollars.