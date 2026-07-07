URGENT-Coty va restituer plus tôt que prévu la licence Gucci Beauty à Kering dans le cadre d'un accord de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Coty COTY.N a annoncé mardi avoir conclu un accord visant à restituer la licence Gucci Beauty à Kering environ un an avant l'expiration de la durée initiale de la licence, pour un montant d'environ 400 millions de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer