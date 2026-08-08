URGENT-Berkshire annonce une hausse de son résultat d'exploitation et procède à des rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi une hausse de son résultat d'exploitation trimestriel, bénéficiant de meilleurs résultats dans les secteurs de l'industrie, des services et de la distribution, tandis que le résultat net a été soutenu par des gains à deux chiffres sur ses investissements en actions ordinaires, notamment Apple AAPL.O et Alphabet GOOGL.O .

Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre a progressé de 16 %, pour s'établir à 12,98 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre 11,16 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars un an plus tôt.

Le résultat net a plus que doublé, passant de 12,37 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 25,67 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Berkshire a également racheté pour 4,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de ses propres actions au cours du deuxième trimestre, accélérant ainsi les rachats qu’elle avait entamés en mars après une interruption de près de deux ans.