Urba(IA), de namR et ses partenaires, remporte l’appel à projet France Nation Verte « Démonstrateurs d’IA frugale au service de la transition écologique des territoires »

Paris (France), le 3 juin 2024 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, est fier d'annoncer que le projet Urba(IA) porté par l'Agglomération Paris Saclay, en collaboration avec l'Institut Paris Région, BuildRZ, Centrale Supélec, l’Institut Data IA et Dassault Systèmes, a remporté l'appel à projet France Nation Verte «Démonstrateurs d’IA frugale au service de la transition écologique des territoires » (DIAT) de la Banque des Territoires.



L’IA au service de la transition écologique et des décisions de politiques publiques

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay vise à piloter de façon objectivée sa transition écologique et mieux anticiper les impacts de ses choix de politiques publiques. Afin d’atteindre ses objectifs, elle mise sur l’intégration de la science des données et de l’intelligence artificielle (IA).