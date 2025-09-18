Uranium Energy chute sur l'opinion de Spruce Point de "forte vente"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la société minière Uranium Energy Corp UEC.A chutent de 2,2 % à 11,94 $

** Le vendeur à découvert Spruce Point Capital annonce une opinion de recherche "forte vente" sur les actions d'Uranium Energy Corp

** Nous applaudissons et sommes d'accord avec le désir de l'administration Trump de renforcer les capacités nationales en matière d'uranium, mais nous ne croyons pas qu'UEC soit la bonne société pour mener la relance de l'industrie" - Spruce Point Capital

** Spruce Point soulève des inquiétudes concernant le directeur général d'UEC, Amir Adnani, et d'autres dirigeants, notamment le président du conseil d'administration, le contrôleur financier, le président du comité d'audit et le directeur financier

** "(Les anciens dirigeants et promoteurs de l'UEC) étaient des avocats, des comptables et des financiers qui ont été sanctionnés aux États-Unis et au Canada par des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des autorités fédérales, et au moins deux personnes nommées dans les documents déposés auprès de la SEC ont été envoyées en prison " - Spruce Point

** La société de courtage indique que l'action est confrontée à une baisse implicite immédiate de 10 % par rapport à la prévision consensuelle de Wall Street de 10,97 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~83% depuis le début de l'année