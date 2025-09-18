 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 851,54
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Uranium Energy chute sur l'opinion de Spruce Point de "forte vente"
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la société minière Uranium Energy Corp UEC.A chutent de 2,2 % à 11,94 $

** Le vendeur à découvert Spruce Point Capital annonce une opinion de recherche "forte vente" sur les actions d'Uranium Energy Corp

** Nous applaudissons et sommes d'accord avec le désir de l'administration Trump de renforcer les capacités nationales en matière d'uranium, mais nous ne croyons pas qu'UEC soit la bonne société pour mener la relance de l'industrie" - Spruce Point Capital

** Spruce Point soulève des inquiétudes concernant le directeur général d'UEC, Amir Adnani, et d'autres dirigeants, notamment le président du conseil d'administration, le contrôleur financier, le président du comité d'audit et le directeur financier

** "(Les anciens dirigeants et promoteurs de l'UEC) étaient des avocats, des comptables et des financiers qui ont été sanctionnés aux États-Unis et au Canada par des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des autorités fédérales, et au moins deux personnes nommées dans les documents déposés auprès de la SEC ont été envoyées en prison " - Spruce Point

** La société de courtage indique que l'action est confrontée à une baisse implicite immédiate de 10 % par rapport à la prévision consensuelle de Wall Street de 10,97 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~83% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank